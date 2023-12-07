Хабиб ответил актеру Янковскому спустя семь лет

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов спустя семь лет ответил на комплимент актера Ивана Янковского, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Слово пацана". Об этом сообщил Telegram-канал "Антиглянец" со ссылкой на маму актера Оксану Фандеру.

"Ты лучший. Мы все об этом знаем. Потрясающий боец", - написал Янковский в соцсетях 18 ноября 2016 года.

"Теперь ты круче", - написал Хабиб в декабре 2023 года.

Премьера первой серии сериала "Слово пацана" состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря. В Госдуме неоднозначно отреагировали на популярность сериала и дали совет его авторам.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что подрастающему поколению нужно рассказывать о тяжелых для страны годах, однако делать это следует ответственно. Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.