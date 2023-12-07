Муслим Магомедов провалил взвешивание и вылетел из Гран‑при ACA

Муслим Магомедов провалил взвешивание и выбывает из Гран‑при ACA накануне боя с Ибрагимовым
Российский боец Муслим Магомедов провалил взвешивание и выбывает из Гран при Absolute Championship Akhmat накануне боя на ACA 167 в Уфе, сообщил «Матч ТВ» президент лиги Алексей Яценко.
8 декабря Магомедов должен был провести бой на турнире против Адлана Ибрагимова.
— Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишен возможности защищать титул и участвовать в Гран при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остаётся в Гран при и в дальнейшем получит нового соперника, — сообщил Яценко «Матч ТВ».
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