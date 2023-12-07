Муслим Магомедов провалил взвешивание и вылетел из Гран‑при ACA

— Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишен возможности защищать титул и участвовать в Гран при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остаётся в Гран при и в дальнейшем получит нового соперника, — сообщил Яценко «Матч ТВ».