Боксеры Дзукаев и Сулейманов проведут реванш в конце декабря

Российские боксеры Давид Дзукаев и Абубакар Сулейманов проведут реванш 22 декабря в Москве на турнире Pravda. Об этом «Матч ТВ» сообщили организаторы шоу.

Эти соперники встречались в феврале 2023 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Дзукаев (8–0, КО 5), который стал обладателем пояса Pravda в первом тяжёлом весе. После того боя входящий в команду Мурата Гассиева Дзукаев провёл еще один успешный поединок — в сентябре в Турции россиянин в четвёртом раунде нокаутировал иранца Мейсама Гхешлаги.