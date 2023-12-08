Как бывшая учительница математики Эбани Бриджес покорила мировой бокс

Австралийку заслуженно считают секс-символом этого вида спорта.

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В ближайшие выходные в Сан-Франциско (США) в ринг возвращается, пожалуй, главная звезда женского бокса Эбани Бриджес. Австралийская спортсменка будет защищать титул чемпионки в легчайшей весовой категории по версии IBF, а в соперницах у эффектной блондинки — Мийо Йошида.

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Бриджес уже может называть себя полноценной звездой мирового бокса, её поединки всегда ожидаемы и она старается покорять новые территории. Безусловно, Эбани привлекает далеко не только своими боями, но и тем, что бывает до них. Австралийка устраивает шоу на взвешиваниях, не стесняется в выражениях в адрес соперниц и эффективно монетизирует яркую внешность:

«Я боксёр, но дерусь дважды в год. Две зарплаты в год – это ничто. Я не получаю миллионы, как мужчины в боксе, поэтому было бы глупо не максимизировать то, что я могу заработать в другом месте».

Эбани очень долго шла к своей мечте оказаться на ринге и занималась единоборствами с пяти лет. В подростковом возрасте она, по её собственному признанию, прошла через настоящий ад:

«Период от 13 до 18 лет — плохой для меня. Моя лучшая подруга покончила с собой, мой парень умер. Я погрузилась во мглу — стала употреблять наркотики, связалась с плохой компанией. Но с помощью родителей выбралась из этого. В 18 я решила, что мне нужно изменить жизнь».

Бриджес действительно изменила жизнь и начала заниматься бодибилдингом, а параллельно подрабатывала ринг-гёрлз. Выступать в боксе она не могла, так как на тот момент в Австралии запрещались женские бои. Тем не менее в бодибилдинге всё получалось хорошо, а потом в жизни спортсменки также появились тайский бокс и кикбоксинг. Лишь в 2016 году она начала заниматься боксом и за два года выиграла 26 любительских боёв из 30.

При этом параллельно она училась и работала. У Бриджес есть две учёные степени. Она закончила бакалавриат по математике и магистратуру по педагогике. Это в какой-то степени предопределило род деятельности, она начала преподавать математику, но совмещала это с работой в баре и была инструктором по бодибилдингу, писала программы для других спортсменов. Всё это при том, что Эбани не оставляла и свои тренировки.

Сейчас она признаётся, что её тошнит, когда она вспоминает те времена, но отмечает, что всё это она делала исключительно по собственному желанию:

«Я яркий пример человека, который не ищет оправданий. Вы никогда не услышите, как я говорю, что не могу тренироваться или выполнять какое-то задание. Если не можете чего-то сделать, то это потому, что этого недостаточно сильно хотите. Я хотела зарабатывать, боксировать и получить степень, поэтому искала способы уместить всё это. Так что пришлось отказываться от сна, поездок, походов по магазинам».

К слову, учителем Эбани работала долго. Даже после начала профессиональной карьеры, и очень ценила поддержку, которую там получала:

«Мне повезло, что я работаю в очень понимающей школе, которая поддерживает меня. Детям нравится, что я занимаюсь боксом. Когда возвращаюсь после поединков, то они в восторге, задают тысячи вопросов, и поэтому первый урок немного непродуктивен. Здорово вдохновлять детей, и я всегда произношу мотивационные речи, как они это называют. Так что это того стоит, раз они видят во мне вдохновение».

Сейчас в карьере у Бриджес всё в порядке. Очень помогает её невероятная выдержка. В дебютном бою в профессионалах Эбани сломала лодыжку, но не сдалась, а довела поединок до победы. В последнем поединке выиграла у Шеннон О’Коннелл, несмотря на перелом руки. А в поединке с Шэннон Картни, где она потерпела единственное поражение, умоляла, чтобы врачи не останавливали встречу. Рекорд Бриджес — 9-1, она отдаёт себе отчёт, что карьера продлится недолго (ей уже 37 лет), но зато она стремится взять от этого времени максимум.

Соперницам Эбани не нравится её эпатажное поведение. Они часто сами начинают трэш-ток в её адрес, но неизменно получают ответ. О’Коннелл критиковала Бриджес за внешний вид и называла коровой:

«Мне не нравилось, как ведёт себя Эбани. У меня есть 15-летняя дочь, и, если бы я делала то, что делает Бриджес, это было бы, по сути, советом для моего ребёнка: «Снимай одежду, и ты сможешь получить в жизни то, что хочешь». Эта корова — толстая стерва. Не может быть, что она сегодня утром весила всего 55 кг».

Бриджес выиграла, защитила титул и едко ответила:

«Надо сказать, что для дрянной стриптизёрши она выглядела неплохо».

В целом Эбани такие вещи не трогают. Она в своё время была жертвой буллинга, а когда преподавала в школе, то ещё и вела специальные занятия для детей, которые страдают из-за проблем с самооценкой или от беспокойства. Бриджес не собирается меняться:

«Я нравлюсь публике, люблю показать себя на взвешивании. 90% болельщиков в боксе — мужчины, почему не сыграть на этом? Почему мне не гордиться телом, которому я посвятила 10 лет занятий бодибилдингом?»

Однако она напоминает, что даже в её аккаунте в OnlyFans не бывает обнажённых фото:

«Многие спортсмены регистрируются в OnlyFans и выкладывают эксклюзивный контент. У меня это просто расширенная версия того, как я живу. Фото, которые не бывают в других социальных сетях. Единственная причина, по которой я не делала такого раньше, — работа в школе».