Александр Емельяненко призвал Мишу Маваши извиниться перед Умаром Кремлёвым

«Миша Маваши, надеюсь, что ты знаешь, кто я такой. Я — Александр Емельяненко! Для меня честь быть русским. Умар Назарович Кремлёв — настоящий русский мужик! Очень много он сделал полезного для бокса и развития России. Ты, Миша Маваши, животное. Ты — пыль дорожная. Если ты хочешь выяснить отношения, то давай встретимся. Я тебе подтвержу, что ты животное и пыль дорожная. Я проедусь по тебе! Пока есть время — извинись», — заявил Александр Емельяненко в своих социальных сетях.