Деонтей Уайлдер объяснил, почему он является «лицом бокса»

«Я никогда не был согласен с этими разговорами. Что значит «лицо бокса»? Говорят, что это зависит от популярности, но у всех разные возможности, кому-то больше помогают проявить себя. Есть немало блестящих бойцов, которые никогда не получат шанс заявить о себе.



Пусть человек из легчайшего дивизиона поднимется к тяжеловесу. И мы посмотрим, кто является лицом бокса. Тяжеловес готов сражаться с кем угодно. Вы не заставите маленького парня сделать то же самое. Я — тяжеловес, и я готов сразиться с любым человеком в мире.