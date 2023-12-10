Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга
Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг, принимавший участие в главном поединке турнира UFC Fight Night 233, после победы над Крисом Гутьерресом обратился к россиянину Петру Яну, вызвав бывшего чемпиона промоушена на бой.
Реакция Петра Яна не заставила долго ждать: в соцсети X (ранее Twitter) он выложил зевающее эмодзи, ясно адресованное Ядонгу.
Три своих последних боя в промоушене UFC Ян проиграл судейским решением, последний раз — Мерабу Двалишвили в марте 2023 года.
Все результаты UFC Fight Night 233:
Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);
Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);
Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);
Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Кевин Джуссет победил Кэньань Сун единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);
Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);
Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);
Талита Аленкар победила Райанна дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).