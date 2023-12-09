Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом WBA

Завершился соглавный поединок боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», проходящего в Дубае (ОАЭ).

Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей россиянин Евгений Тищенко (12-1, 7 KO) встретился в бою за титул WBA в новой весовой категории до 101,6 кг с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 KO).

Поединок завершился победой Тищенко нокаутом в шестом раунде после удара по корпусу.