Дариуш рассказал, какой прием Царукяна застал его врасплох

«Интересно, что я изучал записи с его выступлениями. Я никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Так что это, можно сказать, застало меня врасплох. Потому что, когда я смотрел его бои, он наносил много ударов ногами и локтями из клинча. Но я никогда не видел, чтобы он бросал колени таким образом, как в тайском стиле. Так что это его заслуга; он определенно изменил свой стиль, и это сработало», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.