Кулачный боец Гаджи Наврузов может выступить в медиафутбольной лиге

Бывший футболист, а ныне боец на голых кулаках Гаджи Наврузов в интервью «Матч ТВ» сообщил, что намерен возобновить футбольную карьеру.

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34 летний Наврузов тренировался в системе «Динамо» и СКА, но завершил футбольную карьеру в 2013 году. Позднее спортсмен стал выступать в боях на голых кулаках и проводить боксерские поединки. Год назад Наврузов получил серьезную травму руки в бою с Фернандо Родригесом.

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— Сейчас всё хорошо, рука восстанавливается, уже 11 й месяц я ей не бью, пока идет реабилитация, думаю, что еще месяца два три — и можно будет наносить удары. Мне же в нескольких местах пришили сухожилия, нервы сшивали, и там еще и кость сломана на шесть частей. Эти осколки долго заживают. Но всё хорошо, это такое испытание, которое я рад что со мной случилось. Я из этого взял только пользу.

— Мне рассказали, что вы не ели сто часов в рамках восстановительных процедур?

— Не сто, а 99 часов. Это моя пятая голодовка. Я стал практиковать такие голодовки, добавил еще посты без воды, без еды. Интересно, мне это нравится. До этого я чуть чуть держал пост. После голодовки я скидывал до 101 кг, я так мало даже в больнице не весил, хотя там все писали, что Гаджи стал худым. Хотя у меня там не поступала кровь и очень высохла вся рука. А с этими голодовками я весь в мышцах, весь в венах. Советую людям — изучите, практикуйте, очень хорошо для улучшения иммунитета, для защиты от болезней.

— Что чувствует человек на 99 й час без еды?

— Когда начинаешь есть, там важно, что нельзя сразу есть углеводы. Только жиры, белки, клетчатку. И пару суток надо держаться без углеводов. Салаты и рыба. Первый раз поешь, тебе сразу снова хочется поесть. Но на во вторые и третьи сутки есть вообще не хочется. Центральная нервная система становится очень концентрированная, ты собранный, спокойный, нет срывов никаких. Мне это трудно словами объяснить. Я бы людям это советовал.

— Вы же раньше серьезно играли в футбол. Пока восстанавливается рука, не думали вернуться в этот спорт?