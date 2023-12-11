Константин Цзю заявил, что его сыновья никогда не проведут бой друг с другом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что его сыновья Тимофей и Никита Цзю, выступающие за Австралию, никогда в жизни не будут проводить бой друг против друга.
На счету чемпиона WBO в первом среднем весе 29 летнего Тимофея Цзю 24 победы (17 — нокаутом). Тимофей лишь раз в карьере выступал в США, когда в своем самом тяжелом поединке в карьере единогласным решением судей победил Террелла Гауша. Остальные бои Тимофей Цзю провел в Австралии.
В активе новоиспеченного чемпиона Австралии в первом среднем весе 25 летнего Никиты Цзю восемь побед (7 — нокаутом).
— И Тимофей, и Никита выступают в одном весе…
— Никогда! Никогда они не подерутся между собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдет о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать? У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать? Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их (в одно место). И это им объяснено, — передает слова Цзю корреспондент «Матч ТВ».