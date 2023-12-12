Хабиб посетил матч «Краснодар» — ЦСКА

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (1:0), который прошёл 10 декабря.

Боец ММА опубликовал в социальной сети фотографии со стадиона «ФК Краснодар», где он стоит вместе с президентом «быков» Сергеем Галицким, а также с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

9 декабря, за день до матча, Хабиб посетил академию «Краснодара», где ему провели экскурсию. Позже экс-чемпион в лёгком весе UFC встретился с воспитанниками южан и ответил на их вопросы.