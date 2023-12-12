Рой Джонс может подраться с Томми Фьюри
Бывший абсолютный чемпионат мира в полутяжелом дивизиона Рой Джонс-младший может провести поединок против Томми Фьюри.
«Мы ведем переговоры, это на стадии обсуждения. Томми неопытен, и это компенсируется моим опытом... Я скажу, что на 75 процентов уверен, что этот бой состоится», – цитирует слова Рой Джонса-младшего журналист Майкл Бенсон в соцсетях.
В последнем поединке Фьюри боксера-блогера KSI единогласным решением судей (57-56, 57-56, 57-56). Их встреча прошла 14 октября в Манчестере, Великобритания.
Джонс в своем последнем бою уступил бывшему чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису (1-0) решением большинства судей. Поединок состоялся 1 апреля в Милуоки, США.
На профессиональном ринге 54-летний Рой Джонс-младший провел 76 поединков, в которых сумел одержать 66 побед и потерпел 10 поражений. На счету 24-летнего Томми Фьюри – 10 побед и 10 боях.