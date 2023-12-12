Рой Джонс может подраться с Томми Фьюри

«Мы ведем переговоры, это на стадии обсуждения. Томми неопытен, и это компенсируется моим опытом... Я скажу, что на 75 процентов уверен, что этот бой состоится», – цитирует слова Рой Джонса-младшего журналист Майкл Бенсон в соцсетях.