Павлович обратился к бойцам UFC

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к соперникам.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 295 в ноябре, Павлович уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Поражение стало для 31-летнего россиянина вторым в профессиональной карьере. Ранее он проигрывал звёздному голландскому ветерану Алистару Овериму .

Ранее Павлович рассказал, как начиналось его знакомство со смешанными единоборствами. По словам Сергея, он заинтересовался ММА в детстве, когда увидел в продаже диски с видео поединков. Именно в тот момент он решил стать бойцом UFC.