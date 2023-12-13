В Севастополе пройдет первый за 10 лет международный турнир по профессиональному боксу

«Впервые за столь долгое время мы проводим международный турнир в Севастополе, я уверен, что мы сможем спать свидетелями захватывающих поединков, а главное, мы в очередной раз демонстрируем всем, что город-герой открыт для международных связей, теперь и в спорте», — прокомментировал событие Развожаев.