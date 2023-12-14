Чемпион WBA Евгений Тищенко: Желаю Егорову яркой победы над американцем Джонсом

Чемпион WBA в весе до 101,6 кг Евгений Тищенко, который только что нокаутом завоевал вакантный пояс в новом бриджервейте в бою в Дубае, пожелал победы соотечественнику Алексею Егорову в его противостоянии с Джо Джонсом в рамках матчевой встречи по боксу "Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Турнир пройдет 16 декабря в московском "Международном центре бокса" в Лужниках. Об этом Тищенко сказал в комментарии для "РГ".

- Отлично отношусь к такому противостоянию, как матчевая встреча по боксу Россия-США. Это очень круто и всегда интересно. Нас ожидает грандиозный вечер бокса, - отметил Тищенко. - Хочу пожелать всем нашим ребятам успехов, в частности Алексею Егорову. Желаю ему яркой победы. Благодарю Федерацию бокса России за поддержку, за возможность развиваться всем нашим боксерам, в том числе и мне.

Напомним, что очный поединок Тищенко и экс-претендента на пояс WBA Егорова, которые являются принципиальными соперниками еще с любителей, сорвался. Но Евгений выразил готовность все-таки встретиться в ринге.

- Надеюсь, что в будущем наш бой с Алексеем Егоровым состоится, и мы выявим сильнейшего теперь уже и в профессиональном боксе, - сказал Тищенко.

Нашу команду в противостоянии Россия-США также представят бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 Бешто Шавлаев и многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.