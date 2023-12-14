Американский боец заявил, что Хабиб не сможет вернуться домой после боя с ним

«Он все еще моя сучка. Я до чертиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой», — сказал Фергюсон.