Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Поединок стал главным событием турнира и завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Шлеменко взял реванш у соперника.

26 августа Илич победил Шлеменко на турнире Russian Cagefighting Championship. Бой, проходивший по правилам MMA, завершился нокаутом на 21-й секунде.