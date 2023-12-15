Шлеменко взял реванш у Илича

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом сообщает РИА Новости.

Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17
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Поединок стал главным событием турнира и завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Шлеменко взял реванш у соперника.

26 августа Илич победил Шлеменко на турнире Russian Cagefighting Championship. Бой, проходивший по правилам MMA, завершился нокаутом на 21-й секунде.

Всего на счету 34-летнего серба 15 побед при 6 поражениях в профессиональной карьере. В активе 39-летнего россиянина 63 победы, 15 поражений и 1 ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Бокс/MMA
Александр Шлеменко