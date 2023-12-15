Пётр Ян исполнил желание мальчика-инвалида

Отметим, что чемпионский титул в американском промоушене UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года. На сегодняшний день на счету Яна три поражения подряд в UFC. Остаётся неизвестным, с кем Пётр проведёт следующий поединок, потому что он ещё не анонсирован.