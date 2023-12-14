Агрба и Зонь прошли процедуру взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Российские боксёры Харитон Агрба (12-0, КО 8) и Никита Зонь (7-0-1, КО 5) приняли участие в официальной процедуре взвешивания, которая состоялась перед турниром «Ночь чемпионов IBA». Мероприятие пройдёт 15 декабря в Астане (Казахстан).

Агрба проведёт противостояние с финалистом чемпионата мира — 2023 Дулатом Бекбауовым, представляющим Казахстан. На весах россиянин показал 66,75 кг, а вес его соперника составил 66,45 кг.

Зонь сразится с представителем Казахстана Бекзатом Нурдаулетовым. Вес обоих боксёров оказался одинаковым – 79,9 кг.

Возглавит спортивное мероприятие бой олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова из Казахстана и боксёра из ЮАР Джабулани Макхенсе.