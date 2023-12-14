Легендарный боец ММА раскрыл значение слова «чушпан» из сериала «Слово пацана»
Бывший чемпион Bellator в среднем весе, 39-летний боец из Омска Александр Шлеменко рассказал, что в его детстве в 90-е годы на улице использовали слово "чухан", а не "чушпан". Слова спортсмена приводит "Спорт-экспресс".
"У нас в детстве не было слова "чушпан". Было "чухан". Насколько я понимаю, тех, кого называли "чушпанами" в этом сериале, у нас звали просто лохами. "Чухан" - это был человек, который не имеет авторитета, с которым особо не общаются. У нас это был просто лох", - сказал Шлеменко.
Также боец ММА признался, что пока на нашел времени, чтобы посмотреть сериал "Слово пацана". Однако спортсмен ознакомился с трейлером и короткими роликами на Youtube, так как многие советовали ему посмотреть сериал.
15 декабря Шлеменко даст бой-реванш сербскому спортсмену Александру Иличу, который летом 2022 года нанес ему самое быстрое поражение в карьере - за 22 секунды. Поединок станет главным событием турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Шлеменко одержал в карьере 63 победы и потерпел 15 поражений.