Легендарный боец ММА раскрыл значение слова «чушпан»

"У нас в детстве не было слова "чушпан". Было "чухан". Насколько я понимаю, тех, кого называли "чушпанами" в этом сериале, у нас звали просто лохами. "Чухан" - это был человек, который не имеет авторитета, с которым особо не общаются. У нас это был просто лох", - сказал Шлеменко.