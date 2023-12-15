Ринг-герлз Бритни Палмер завершила карьеру после 12 лет в UFC.

«Спасибо всем. Для меня действительно большая честь получить эту награду. Спасибо UFC и всем, кто за меня голосовал. Я путешествовала по миру и встретила невероятных людей и друзей на всю жизнь.



Я всегда буду ценить воспоминания и с радостью смотрю в будущее. Спасибо UFC, Дане Уайту и всем фанатам за эту невероятную привилегию. Я действительно счастлива быть частью такого путешествия. Люблю вас, ребята», – сказала Палмер.