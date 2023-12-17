Егоров о сопернике по шоу "Россия-США": его вес будет проблемой в начале поединка

Наши боксеры оказались сильнее американцев в противостоянии Россия - США
В Москве завершился большой боксерский вечер "Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Матчевая встречу, которую организовали Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России, выиграла команда России со счетом 5-0.
В главном бою шоу сошлись экс-чемпион WBA Gold в первом тяжелом весе Алексей Егоров и Элвис Гарсия, в последний моменту вышедший на замену Джону Джонсу в поединке в весовой категории свыше 90,7 кг. Причем Гарсия перевесил россиянина на 27 кг - 122 против 95. Но преимущество в габаритах нивелировалось скоростью нашего боксера. Как итог - уверенная победа Егорова единогласным решением судей.
Матчевая встреча между командами России и США прошла в формате профессионального бокса, и поединки состояли из четырех раундов по три минуты.
Единогласным решением судей победы также одержали Всеволод Шумков (до 60 кг), Юрий Осипов (до72 кг), Бешто Шавлаев (до 80 кг). Павел Сосулин (до 75 кг) оформил досрочную победу над Алексисом Еспино.