Егоров о сопернике по шоу "Россия-США": его вес будет проблемой в начале поединка

В Москве завершился большой боксерский вечер "Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Матчевая встречу, которую организовали Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России, выиграла команда России со счетом 5-0.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В главном бою шоу сошлись экс-чемпион WBA Gold в первом тяжелом весе Алексей Егоров и Элвис Гарсия, в последний моменту вышедший на замену Джону Джонсу в поединке в весовой категории свыше 90,7 кг. Причем Гарсия перевесил россиянина на 27 кг - 122 против 95. Но преимущество в габаритах нивелировалось скоростью нашего боксера. Как итог - уверенная победа Егорова единогласным решением судей.

Матчевая встреча между командами России и США прошла в формате профессионального бокса, и поединки состояли из четырех раундов по три минуты.