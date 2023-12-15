Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации. Об этом ТАСС сообщил источник.

Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России
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В пятницу президентом Союза ММА России единогласно был избран Виктор Дроздов. Емельяненко покинул эту должность в августе.

"Федору Емельяненко предлагали стать почетным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения", - сказал источник

Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Бокс/MMA
Виктор Дроздов
Федор Емельяненко