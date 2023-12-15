Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

В пятницу президентом Союза ММА России единогласно был избран Виктор Дроздов . Емельяненко покинул эту должность в августе.

Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.