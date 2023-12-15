Агрба одержал победу на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Астане
Серебряный призер Европейских игр-2019, десятый номер рейтинга WBA в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба выиграл бой в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", который состоялся в Астане.
Агрба раздельным решением судей победил финалиста Чемпионата мира-2023 и Азии-2022 Дулата Бекбауова из Казахстана в поединке в весе до 67 кг.
"Я боксировал против серьезного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя, - цитирует нашего боксе пресс-служба Федерации бокса России. - Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок. Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане".
Другой россиянин Никита Зонь единогласным решением судей уступил чемпиону мира-2019 и участнику Олимпийских игр-2020 казахстанцу Бекзату Нурдаулетову (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг.