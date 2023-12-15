Агрба одержал победу на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Астане

"Я боксировал против серьезного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя, - цитирует нашего боксе пресс-служба Федерации бокса России. - Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок. Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане".