Агрба победил Бекбауова на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Серебряный призёр Европейских игр – 2019 россиянин Харитон Агрба (12-0, КО 8) раздельным решением судей победил финалиста чемпионата мира – 2023 и чемпионата Азии – 2022 Дулата Бекбауова из Казахстана. Этот бой в весе до 67 кг прошёл в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», который состоялся в Астане.

Занимающий 10-ю строчку рейтинга WBA в первом полусреднем весе Харитон Агрба проанализировал своё выступление.

«Атмосфера отличная. Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане. Я боксировал против серьёзного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя. Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок», — сказал Агрба.

В другом поединке россиянин Никита Зонь (7-0-1, КО 5) единогласным решением судей уступил чемпиону мира – 2019 и участнику Олимпийских игр – 2020 казахстанцу Бекзату Нурдаулетову (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг. В ещё одном бою выступающий за Сербию россиянин Павел Фёдоров (3-0, КО 1) единогласным решением судей одолел казахстанца Ертугана Зейнуллинова (1-0, КО 1).