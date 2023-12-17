Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона и защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс сразился с американцем Колби Ковингтоном.

Напомним, Эдвардс стал чемпионом UFC в августе 2022 года, когда на турнире UFC 278 нокаутировал лидера рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Реванш между ними состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. В активе Эдвардса теперь 22 победы и три поражения. Два его боя завершились без результатов.