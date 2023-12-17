Одноклубник Петра Яна объяснил, почему россиянин одержит победу в бою с Ядонгом
Боец клуба «Архангел Михаил» Борис Медведев дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом.
«Думаю, что Петр Ян снесет его, потому что Сонг меня вообще не впечатлил. Если он будет также драться, то Петр проедется по нему. Петя сейчас на высоте, он самый настоящий камень, в нем начинает разгораться огонь. Ян пашет, набирает обороты, залечил все свои болячки, которые его беспокоили. Это будет отличный бой, отличное возвращение Петра»
Напомним, сегодня, 17 декабря, президент UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.
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