Одноклубник Петра Яна объяснил, почему россиянин одержит победу в бою с Ядонгом

«Думаю, что Петр Ян снесет его, потому что Сонг меня вообще не впечатлил. Если он будет также драться, то Петр проедется по нему. Петя сейчас на высоте, он самый настоящий камень, в нем начинает разгораться огонь. Ян пашет, набирает обороты, залечил все свои болячки, которые его беспокоили. Это будет отличный бой, отличное возвращение Петра»