Жители Бибирева помогают плести маскировочные сети для бойцов на передовой

20.12.2023. Жители СВАО, в том числе волонтеры из Бибирева сплели 180 «квадратов» масксетей. Десять маскировочных сетей в технике «Листик», «Геометрия», «Траква», «Татарская косичка» общей площадью 180 квадратных метров изготовили жители округа на мастер-классах «Всё для победы», которые организовали волонтёры «Команды СВАО» в разных районах округа. Помощь в ближайшее время отправят на передовую. – Сети изготовили в разных цветовых гаммах, потому что ребята сражаются и там, где ещё дожди и грязь, и там, где уже лежит снег, – рассказала координатор волонтёров Яна Воробьёва. – На обучающие занятия пришло много жителей. Они понимают, что за каждой сплетённой сетью – несколько жизней, которые удалось спасти. Присоединиться к плетению масксетей можно в постоянно действующих пунктах. В районе Бибирево он расположен по адресу: ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тел. 8 (906) 062-6684.