СК России возбудил уголовное дело после гибели подростка на турнире по боксу

После гибели подростка на соревнованиях по боксу в Первоуральске возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК Российской Федерации.

СК России возбудил уголовное дело после гибели подростка на турнире по боксу
© Чемпионат.com

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУСК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, скончавшемуся юноше было 14 лет. Турнир проходил в Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Первоуральска. Начинающему боксёру стало плохо из-за пропущенного удара. Мальчику оказали первую помощь, он был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось.

Бокс/MMA
Следственный комитет
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости