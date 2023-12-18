СК России возбудил уголовное дело после гибели подростка на турнире по боксу

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУСК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении следственного комитета.