Появилось видео удара, после которого 14-летний боксер скончался на турнире

Появилась видеозапись с турнира по боксу, который проходил в Первоуральске. Участие в соревнованиях принимал 14-летний юноша. После серии пропущенных ударов молодому боксёру стало плохо, после чего поединок остановили. На кадрах демонстрируется момент со злополучным ударом. Видео у себя в соцсетях поделился президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв.