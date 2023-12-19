Джо Роган раскритиковал Эдвардса после его победы в бою с Ковингтоном

«Что интересно, так это то, что Леон сделал выбор, который был не лучшим для победы. Он просто хотел доказать свою правоту. Он решил втянуть Колби в грэпплинг в те моменты, когда в этом не было необходимости. Он мог сделать так, чтобы они оставались на ногах. Это был бы лучший путь к победе. Он мог бы полностью доминировать.



Кроме того, Эдвардс оказался на настиле в конце боя, получив удар от Колби, чего на самом деле не должно было случиться. Не хочется видеть в подобном положении такого хорошего бойца, как Леон. Нельзя, чтобы эго превалировало», — сказал Роган на канале ESPM MMA в YouTube.