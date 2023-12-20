Не пустивший бойцов СВО отель в Ростовской области закрылся

Ранее отель оказался в центре скандала после того, как в соцсетях стало известно об отказе размещать в нем бойцов СВО, которые возвращались из отпусков в зону проведения спецоперации. Хозяйка отеля объяснило это тем, что решение о заселении – «семейное дело», а солдаты могут шуметь, курить и пить. Однако позже уже администратор отеля Алена заявила, что бойцам было отказано по причине отсутствия нужного количества кроватей.