Не пустивший бойцов СВО отель в Ростовской области закрылся

Отель «Добрыня» в Миллерово Ростовской области закрылся после скандала с отказом размещать участников спецоперации, а упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, сообщает Telegram-канал Don Mash.
«После скандала с бойцами СВО отель свахи и. о. главы Миллерова [«Добрыня»] закрылся», — говорится в публикации.
Название отеля не встретить на сайтах агрегаторов, а также там перестали отвечать на звонки. Двери организации тоже закрыты.
Ранее отель оказался в центре скандала после того, как в соцсетях стало известно об отказе размещать в нем бойцов СВО, которые возвращались из отпусков в зону проведения спецоперации. Хозяйка отеля объяснило это тем, что решение о заселении – «семейное дело», а солдаты могут шуметь, курить и пить. Однако позже уже администратор отеля Алена заявила, что бойцам было отказано по причине отсутствия нужного количества кроватей.