Фергюсон жестко ответил всем, кто призывает его завершить карьеру

«Люблю своих фанатов, вы все классные. Продолжайте верить в меня, ребята. Шагаем вперёд. Не бывает успеха без тяжёлых времён. Я не уйду на пенсию. Отвалите, вы просто куча неудачников», — написал 39-летний Фергюсон на своей странице в социальной сети.