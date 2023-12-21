Названы претенденты на бой с Махачевым

По информации его источника, спортсмен хочет подраться на турнире UFC 299, который пройдет в Майами (штат Флорида) в ночь на 10 марта 2024 года. Отмечается, что Махачев желает провести бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой или американцем Джастином Гейджи. На данный момент турнир возглавляет поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.