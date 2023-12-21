«Слово пацана» и Лига чемпионов. Как сейчас проводит время Хабиб?

Кажется, Орёл совсем не скучает на спортивной пенсии.

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В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой в профессиональной карьере. Орёл в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив удушающим приёмом Джастина Гэтжи. После этого Хабиб снял перчатки и прямо в октагоне объявил о завершении карьеры. Многие думали, что Нурмагомедов спустя время вернётся к боям, но Хабиб наслаждается жизнью вне клетки.

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Тренируется и тренирует

Прежде всего нужно сказать, что Хабиб не отошёл от спорта, часто выкладывает видео и фотографии из зала, где, как и раньше, усердно тренируется. И, конечно, не забывает помогать другим бойцам. Например, совсем недавно Орёл выложил фотографии с тренировок вместе с российским бойцом Амру Магомедовым и подписал их: «Сам держусь, а также делюсь».

Сейчас у Нурмагомедова нет целей проводить жёсткие тренировки, как это было во время его спортивной карьеры, нет нужды в весогонках, чему сам Хабиб безумно рад. Орёл тренируется для поддержания физической формы и в зале исполняет роль наставника для многих молодых бойцов.

А вот роли менеджера и руководителя промоушена, по всей видимости, надоели Нурмагомедову. Хабиб создал собственный промоушен Eagle FC ещё в 2020 году, и поначалу дела шли очень даже хорошо. Однако затем турниров стало меньше, интерес к промоушену упал. В начале года прошла информация, что вовлечённость Хабиба в дела промоушена теперь будет минимальной, но при этом продавать лигу Нурмагомедов не намерен. В 2023 году организация провела три турнира, последний из которых состоялся 11 ноября.

Обожает футбол

Нурмагомедов не раз заявлял, что одним из его любимых увлечений является футбол. Орёл сам любит погонять мяч с друзьями и при этом пристально следит за мировой повесткой в футболе.

«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт», — говорил Хабиб в одном из интервью.

Сейчас у Нурмагомедова есть много свободного времени для того, чтобы наслаждаться просмотром футбола на стадионах. В начале года Хабиб в компании известного журналиста Пирса Моргана, того самого, который брал у Криштиану Роналду резонансное интервью про «Манчестер Юнайтед», посетил домашний матч лондонского «Арсенала». А совсем недавно Орёл летал в Дортмунд на матч заключительного тура группового этапа между «Боруссией» и «ПСЖ».

Не забывает Нурмагомедов и про российский футбол. Так, за четыре дня до поездки в Дортмунд Хабиб посетил игру «Краснодара» и ЦСКА, которая стала завершением осенней части чемпионата России.

А в конце ноября Хабиб встретился со своим футбольным кумиром — бразильцем Роналдо. Нурмагомедов и Роналдо оказались на гонке Формулы-1 и тепло пообщались друг с другом, сделав совместное фото.

Следит за трендами и путешествует

К слову, Хабиб вообще не сидит долго на одном месте. В его социальных сетях локации сменяются очень быстро: Москва, Краснодар, Дортмунд, Абу-Даби, Дубай, Брюссель – и это только за начало декабря.

Хабиб старается не отставать от трендов и в свободное время может посмотреть какой-нибудь нашумевший фильм или сериал. Так, совсем недавно Нурмагомедов дал понять, что в теме сериала «Слово пацана», причём сделал это довольно интересно. В 2016 году исполнитель главной роли сериала Иван Янковский написал в социальных сетях слова поддержки Хабибу после одного из боёв. «Ты лучший! Мы все об этом знаем. Потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще!» — было сказано в сообщении. Нурмагомедов на сообщение никак не отреагировал, зато ответ до Янковского дошёл спустя семь лет. Орёл коротко написал: «Теперь ты круче». Видимо, Вова Адидас впечатлил Хабиба.