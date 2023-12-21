Джошуа — о предстоящем поединке с Валлином: я заставлю всех молчать

«Я полностью сосредоточен на том, что будет в субботу. У нас грандиозный дивизион. Но я заставлю всех молчать. Это очередной чекпоинт для меня. Я собираюсь выйти в ринг и сделать свою работу», — сказал Энтони Джошуа на пресс-конференции.