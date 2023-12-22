Отец погибшего в Первоуральске 14-летнего боксера выступил с заявлением

«Хочу сказать родителям детей, которые занимаются [спортом]: не надо запрещать детям заниматься тем, что они любят. Ни к кому нет претензий, это просто несчастный случай. Он занимался, он знал [о рисках]. Спорт такой. Что теперь делать? Так получилось», — приводит слова отца погибшего юноши «Екатеринбург Онлайн».