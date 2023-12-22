Боец MMA Монсон: рад, что больше не являюсь частью Америки

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал об облегчении от того, что власти США приняли его отказ от гражданства страны, передает «Спорт-Экспресс».

© Газета.Ru

«Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение», — сказал Монсон.

Монсон ранее прошел в парламент республики Башкортостан. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

Легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.