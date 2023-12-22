Боец MMA Монсон рассказал об облегчении после отказа от гражданства США

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал об облегчении от того, что власти США приняли его отказ от гражданства страны, передает "Спорт-Экспресс". "Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение", - сказал Монсон. Монсон прошел в парламент республики Башкортостан. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году. В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета "Единой России", а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска. Легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году. В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США. Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).