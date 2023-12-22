Джо Роган: бойцы, которые выступают не в UFC, тратят карьеры впустую

«Не хочу проявить неуважение к другим организациям. Там тоже есть очень хорошие бойцы, но мне часто кажется, что они тратят свою карьеру впустую. Потому что я вижу этих элитных бойцов, которые сражаются в Bellator или PFL, и говорю: «Эй, ребята, на вас никто не смотрит».



Конечно, какая-то аудитория у них есть. Я не спорю. Но реальность такова, что есть лига XFL, есть лига CFL, а есть чёртова НФЛ. А если ты не в чёртовой НФЛ, то играешь ли ты вообще в американский футбол?



Если ты чемпион UFC, то ты первый. Мне нравятся некоторые парни из других лиг, тот же Джонни Эблин. Я бы очень хотел, чтобы он перешёл в UFC», — приводит слова Рогана MMAJunkie со ссылкой на его выступление в его же подкасте.