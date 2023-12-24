Мохнаткина закидали бутылками после боя с Одиловым на ACA 168

Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на ACA 168.
В Москве проходит турнир ACA 168, в главном карде которого прошел поединок между Фаридуном Одиловым и Михаилом Мохнаткиным.
Одилов победил техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в финал Гран-при полутяжелого веса.
После завершения поединка зрители выбросили несколько бутылок в сторону Мохнаткина и его секундантов.
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Болельщики закидали Мохнаткина бутылками после боя с Одиловым на ACA 168
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