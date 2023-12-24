Болельщики закидали Мохнаткина бутылками после боя с Одиловым на ACA 168

Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на ACA 168.

Мохнаткина закидали бутылками после боя с Одиловым на ACA 168
© ТАСС

В Москве проходит турнир ACA 168, в главном карде которого прошел поединок между Фаридуном Одиловым и Михаилом Мохнаткиным.

Одилов победил техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в финал Гран-при полутяжелого веса.

После завершения поединка зрители выбросили несколько бутылок в сторону Мохнаткина и его секундантов.

Бокс/MMA
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