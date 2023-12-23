Россиянин Махмудов потерпел первое поражение в шоу Джошуа — Валлин

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок масштабного международного вечера бокса. Непобеждённый российский боец супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) встретился с чемпионом Европы немцем Агитом Кабайелом (23-0, 15 KO).

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Поединок завершился победой Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Махмудов со старта пошёл вперёд, неспешно поджимая соперника к канатам, однако Кабайел со старта продемонстрировал преимущество в скорости и готовность отвечать на атаки россиянина.

У Махмудова были успешные моменты и во второй трёхминутке, однако к третьему раунду Кабайел пристроился и начал регулярно беспокоить россиянина акцентированными попаданиями.

В четвёртом раунде Кабайел трижды послал Махмудова в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Результат: победа Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.