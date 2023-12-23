Боец ММА Олейник сравнил вечеринку Ивлеевой с происходящим на Украине

"Пир во время чумы… Именно так можно называть самым емким определением то, что иногда додумываются вытворять некоторые лайко-наркоманы у нас в стране… Касается, любых массовых вакханалий, типа шабаша у Ивлеевой.

В Украине все начиналось также, когда бомбили Донбасс, в Харькове, 200-300 км от Донбасса, были сплошные вечеринки и гулянки, праздники", - написал Олейник.