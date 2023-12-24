Уайлдер прокомментировал поражение в бою с Паркером

«Достаточно ли я сделал в этом бою для победы? Да, сделал, но я немного опоздал. Он отлично справился с уходом от моих ударов, сегодня вечером не будет никаких оправданий», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон в своей социальной сети X (ранее Twitter).