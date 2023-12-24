Хирн рассказал о планах Джошуа

Может быть [проигрыш Уайлдера] — это благословение, и бой за звание чемпиона мира будет с [Филипом] Хргович. Джошуа — опасный человек, когда у него такое настроение. Каждый тяжеловес должен быть в курсе, — он вернулся», — приводит слова Хирна DAZN.