Звезда НБА Яннис Адетокунбо назвал величайшего футболиста в истории

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказал мнение, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду является величайшим футболистом. Яннис является миноритарным владельцем футбольного клуба «Нэшвилл». Во время общения с фанатами у него поинтересовались, кого из португальских футболистов он бы взял в команду.

«Это отличный вопрос, у вас в стране есть невероятные футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку. В детстве они были одними из моих любимых игроков. Но, в конце концов, единственный и неповторимый – это Криштиану Роналду. Каким бы видом спорта он ни занимался, он, вероятно, будет в нём хорош. Какой же он конкурентоспособный и целеустремлённый. Играет на таком высоком уровне в 37–38 лет. Это очень и очень впечатляет, поэтому я бы взял величайшего игрока в истории – Криштиану Роналду», — сказал Адетокунбо на своём канале в YouTube.