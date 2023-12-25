Промоутер Фьюри сделал заявление о поражении Уайлдера в бою с Паркером

«Я считаю, что Уайлдер выглядел ужасно. Джозеф делал отличную работу, начиная со старта. И я действительно не знаю, что теперь делать Деонтею. Я поговорил с его менеджером, и он рассказал мне, что у Уайлдера была проблема. Он принял криосауну и просидел в ней очень долго. Я не знаю, что произошло. Очевидно, что будут какие-то оправдания», — приводит слова Уоррена talkSPORT.