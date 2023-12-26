Монсон: в российском спорте нет звезды уровня Хабиба

«Безусловно, российские спортсмены остаются одними из самых популярных во всем мире. Почти во всех видах спорта есть россияне, которые известны на весь мир. Особенно в единоборствах. Но сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба Нурмагомедова. После его ухода из UFC никто не достиг такого же пика популярности. На данный момент нет такого российского спортсмена, который на голову выше всех остальных», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».