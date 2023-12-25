Порье и Чендлер бросили вызов Нейту Диазу

«Держись там. Я бы хотел сломать тебе челюсть. С тем бывшим бойцом, который выдает себя за действующего бойца, до сих пор ничего не ясно», — написал Чендлер.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.